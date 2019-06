75ème anniversaire du débarquement en Normandie: des vétérans témoignent (vidéo)

Les vétérans de la deuxième guerre mondiale étaient à l'honneur hier, lors des cérémonies du 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Quels souvenirs gardent-ils de cet anniversaire?

Assis dans ce cimetière britannique, Len Perry, 95 ans, un vétéran britannique pense à ses camarades. Un militaire français prend le temps d'écouter ce héros qui sait que le temps est compté, qu'il ne faut pas oublier.

"Nous avons senti que nous étions de retour avec des amis, assis comme cela, ici. C'est assez émouvant d'être ici avec eux. C'était de jeunes gars qui sont morts ici. Je voudrais être avec eux dans le calme. C'était sympa la cérémonie. J'ai été très ému."

Les vétérans ont été très entourés, photographiés, remerciés. Les médailles qu'ils arborent n'ont pas été vaines.

James Corrigan, vétéran britannique: "On a apprécié la cérémonie et maintenant, venir ici, et bien, j'ai vraiment de la chance", témoigne un vétéran.

Comment transmettre aux autres générations cet exemple, ce courage? Les mots manquent parfois. Doug sait que la mort l'a épargné.

Doug Farrington, vétéran britannique: "Je me sens très bien. Cela ne me dérange pas du tout d'être dans le cimetière. C'était une mission qu'on devait faire. Certains allaient se faire tuer. Je pensais que j'allais me faire tuer. Tu es un soldat. C'est ta mission. Tu dois l'accepter."

Sur la plage d'Arromanches, la foule des passionnés d'Histoire, des curieux, des vétérans et leurs familles ont, au fil des cérémonies, mesuré à quel point la paix se payait au prix fort.