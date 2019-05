Deux ans à l'Élysée: Macron plus populaire que Hollande mais moins que Sarkozy

La popularité d'Emmanuel Macron s'établit à 32% après deux ans de mandat, un score supérieur à celui de François Hollande à la même étape de sa présidence (23%), mains inférieure à celle de Nicolas Sarkozy (43%), selon un sondage paru vendredi.

Emmanuel Macron pouvait se prévaloir de 62% de bonnes opinions lors de son entrée en fonction, et de 43% après un an de mandat, rappelle cette étude BVA pour La Tribune, RTL, la presse régionale et Orange.

23% des Français interrogés s'estiment "plutôt satisfaits" (-18 points en un an), alors que 65% s'estiment mécontents (+8).

Les succès sont reconnus en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme (36% des sondés), le rôle de la France dans le monde (31%) et l'Europe (26%). L'action du chef de l'État est en revanche massivement perçu comme un échec en ce qui concerne le pouvoir d'achat (73%), la politique sociale (71%) et la lutte contre le réchauffement climatique (68%).

16% des personnes interrogées ont en outre le sentiment de bénéficier de la politique gouvernementale, un score légèrement en hausse (+2), par rapport à l'année dernière.

Un quart des sondés pensent en outre qu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, en 2022, la situation de la France sera "globalement meilleure" (24%), alors que 52% estiment qu'elle sera moins bonne.

Sondage réalisé par Internet selon la méthode des quotas auprès de 1.002 Français âgés de plus de 18 ans, du 30 avril au 2 mai.