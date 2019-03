Deux blessés lors d'une fusillade dans un quartier populaire de Toulouse

(Belga) Deux hommes ont été blessés par balles dimanche matin à Toulouse dans une fusillade qui s'est déroulée dans un quartier populaire de la Ville rose, en proie au trafic de drogue, a-t-on appris auprès des pompiers.

Un des hommes a été gravement blessé au thorax et a été hospitalisé, tandis que le second a été plus légèrement atteint à l'abdomen, selon la même source. L'homme gravement touché était toujours "dans un état sérieux" dimanche soir, a-t-on appris de source judiciaire. Les deux hommes sont âgés de 20 à 25 ans. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils se trouvaient dans deux voitures différentes, garées côte à côte, dans le quartier des Izards, au nord de Toulouse, lorsqu'une troisième voiture a surgi. Deux hommes en sont sortis et ont fait usage de leurs armes. "Plusieurs armes ont vraisemblablement été utilisées car des douilles de calibre différent ont été retrouvées sur place" par les enquêteurs, selon la source judiciaire. Les deux assaillants ont pris la fuite. Une voiture de même type que celle qu'ils avaient utilisée a été retrouvée plus tard dans une forêt voisine, incendiée. Les deux personnes blessées étaient connues des services de police, l'une d'entre elles en lien avec le trafic de drogue. Plusieurs quartiers toulousains et de la banlieue toulousaine ont été dernièrement le théâtre de règlements de comptes mortels sur fond de trafic de drogue. En février, un homme, qui venait de purger une peine de prison pour trafic de stupéfiants, a été abattu de quatre balles à Colomiers. En novembre 2018, un homme d'une quarantaine d'années a été blessé par balles dans une pizzeria du quartier des Izards. Début octobre de la même année, un homme de 35 ans a été tué et deux autres ont été blessés lors d'une fusillade sur la terrasse d'un bar du sud de la ville. (Belga)