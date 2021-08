Deux cents hectares de végétation endommagés par un incendie dans le Vaucluse

(Belga) Plus de 300 pompiers combattent mardi un incendie qui a déjà endommagé 200 hectares de végétation dans la région de Beaumes-de-Venise (Vaucluse), réputée pour ses domaines viticoles, selon la préfecture et les secours.

S'il n'y a pas de victimes à déplorer, certaines habitations ont néanmoins dû être évacuées préventivement, a précisé la préfecture du Vaucluse. "Les interventions sont toujours en cours" mais le feu "continue de se propager" en raison d'un très fort mistral, selon les pompiers et la préfecture. Quelque 130 personnes, dont 13 Belges et un ressortissant allemand, ont été mises en sécurité dans des salles communales dès lundi soir. Les routes départementales 90 et 21, entre Beaumes-de-Venise et Lafare, et Beaumes-de-Venise et St Hippolyte-le-Graveyron sont coupées. Dans le Var, un autre département de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, des milliers de personnes ont été évacuées mardi, en raison d'un violent incendie qui ravage l'arrière-pays de Saint-Tropez et "la partie est loin d'être gagnée" selon les pompiers. (Belga)