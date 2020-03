Des enfants de un et cinq ans contaminés par le coronavirus en Alsace

Deux enfants de 1 et 5 ans et leur mère de 27 ans ont été contaminés par le coronavirus et sont hospitalisés ensemble à Strasbourg, ont annoncé dimanche l'Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est et la préfecture de région dans un communiqué commun. "Une femme, âgée de 27 ans et ses deux enfants (1 an et 5 ans), originaires du Haut-Rhin, sont actuellement hospitalisés au CHU de Strasbourg", ont précisé la préfecture et l'ARS, annonçant au total quatre nouveaux cas de contamination par le Covid-19 en Alsace.

Le quatrième cas est une femme de 32 ans, compagne d'un homme de 36 ans hospitalisé depuis le début de la semaine à Strasbourg après avoir séjourné en Lombardie.

L'état de santé de cette femme tout comme celui des autres patients "n'inspire pas d'inquiétude", selon la préfecture et l'ARS.

La patiente de 32 ans, hospitalisée depuis samedi, "était déjà confinée à son domicile depuis plusieurs jours, ce qui a permis de réduire les risques de propagation du virus", précisent-elles. "Pendant les prochains jours, ces patients demeureront en isolement au CHU de Strasbourg pour bénéficier (...) d'une surveillance et d'un traitement médical", ont-elles encore indiqué.

Une liste des personnes avec lesquelles ils "ont eu des contacts étroits depuis l'apparition de leurs symptômes" a été établie, toujours selon l'ARS et la préfecture.

En France, un enfant de 9 ans figurait déjà parmi un groupe de Britanniques contaminés par un compatriote de retour de Singapour qu'ils avaient côtoyé dans un chalet des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie).

Selon une étude des autorités chinoises portant sur 45.000 cas confirmés, publiée le 24 février par la revue médicale américaine Jama, aucun décès n'est à déplorer parmi les enfants de moins de 10 ans, pourtant vulnérables aux maladies infectieuses.

> RTL INFO répond à vos nombreuses questions sur l'épidémie grâce à l’éclairage de spécialistes