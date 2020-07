Deux enfants sautent dans le vide pour échapper aux flammes en France, le grand frère raconte: "Ils m'ont dit de jeter mon petit frère, et je l'ai fait"

Deux enfants de 3 et 10 ans ont échappé miraculeusement à un incendie, mardi à Grenoble, en sautant d'une quinzaine de mètres dans les bras d'adultes en contrebas de leur immeuble.

Ce jeudi, sur RTL, le grand frère s'est exprimé. "J'étais dans ma chambre, je regardais la TV. Et puis j'ai vu de la fumée qui rentrait dans ma chambre. Je suis allé me réfugier dans la cuisine, où il y avait aussi de la fumée. J'ai mis mon frère par la fenêtre, pour qu'il respire de l'air. Après ils m'ont dit de le jeter, je l'ai fait, et ils l'ont rattrapé. Puis ils me disaient de sauter, et moi j'ai sauté".

Sinon, "je serais mort", admet-il. Il dit qu'il n'a pas eu peur avant de sauter. "J'ai fermé les yeux et j'ai sauté".

Les parents vont être entendus

Les parents des deux enfants qui ont échappé miraculeusement à un incendie mardi à Grenoble, en sautant dans les bras d'adultes en contrebas de leur immeuble, vont être entendus dans une enquête pour "délaissement", a indiqué mercredi le parquet de Grenoble.



Les parents des deux enfants, âgés de trois ans et demi et dix ans, doivent être entendus "prochainement" par les enquêteurs de la brigade des mineurs du commissariat de Grenoble, a précisé le procureur de la République Éric Vaillant.



"La mère se serait absentée vers 11H00 pour aller faire des courses et le père serait parti à son travail vers 11H30. À priori, la maman devait rentrer avant le départ du mari mais a eu un peu de retard. Les enfants n'étaient donc pas censés rester seuls", a ajouté M. Vaillant.



Mardi, un feu dans leur appartement situé au 3e étage d'un immeuble de Grenoble avait obligé les deux enfants à fuir par le balcon en sautant d'une douzaine de mètres dans les bras de plusieurs habitants rassemblés pour les réceptionner.

Des images incroyables



Une vidéo de la scène, filmée d'un autre bâtiment de la résidence et diffusée par le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, montre leur chute, impressionnante, du troisième étage du bâtiment dont le premier niveau, surélevé par des piliers, domine déjà le sol de plusieurs mètres.



Tandis qu'une épaisse fumée noire sort des fenêtres de l'appartement et que des habitants crient d'effroi, on voit d'abord l'enfant le plus âgé suspendre le plus jeune dans le vide, en le tenant par ses vêtements, avant de le lâcher.



Au pied de la façade, des témoins le récupèrent en ployant sous son poids et peu après, c'est l'autre enfant qui saute dans leurs bras.



Les deux enfants ont été transportés à l'hôpital et sont "en observation, mais leur pronostic vital n'était pas engagé. Ils devraient sortir rapidement de l'hôpital", a indiqué Éric Vaillant.



Des prélèvements ont été effectués par la police scientifique pour déterminer l'origine de l'incendie, qui "se situerait dans le salon".



Au total, quatorze personnes ont été intoxiquées par les émanations de fumée et deux pompiers ont été légèrement blessés.