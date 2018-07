Didier Deschamps, champion du monde, précise son avenir au sein de l'Equipe de France

Didier Deschamps a confirmé sur les ondes de RTL qu'il restait bien le sélectionneur de l'équipe de France, quelques heures après le sacre des Bleus à la Coupe du monde de football 2018 dimanche à Moscou, Russie, vingt après le premier titre mondial de la France, en 1998, avec Aimé Jacquet.

"Je ne vais pas faire tout comme Jacquet. Je suis dans la continuité et j'ai un contrat à honorer", a déclaré Didier Deschamps qui dispose d'un contrat avec la fédération française jusqu'en 2020, dans des propos repris par L'Equipe.

"C'est prévu que je reste donc je vais rester. Je vais m'évader quelques semaines. Mais vous me verrez encore. Tout le monde n'a pas été gentil avec moi, certes mais c'est le jeu." Didier Deschamps, 49 ans, est en poste depuis 2012.

Capitaine de la France championne du monde en 1998 et championne d'Europe en 2000, il est seulement le troisième homme à remporter la Coupe du monde de football comme joueur et comme entraîneur, après l'Allemand Franz Beckenbauer, sacré en 1974 et 1990, et le Brésilien Mario Zagallo, vainqueur comme joueur en 1958 et 1962, comme sélectionneur en 1970 et comme adjoint en 1994.