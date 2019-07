Dimitri Vegas & Like Mike au Suikerrock une heure après leur passage à Tomorrowland

(Belga) Peu après 1h00 dans la nuit de samedi à dimanche, Dimitri Vegas & Like Mike se présentaient sur la scène du festival Suikerrock pour entamer leur dj-set, soit un peu plus d'une heure après avoir clôturé leur show sur la scène principale de Tomorrowland à Boom. Les deux frères sont programmés en tout quatre fois lors des deux weekends du festival Tomorrowland. Dimanche, leur dernière performance est prévue sur le podium "Smash The House".

Les frères belges sont déjà actifs depuis 14 ans comme dj's et ont grimpé jusqu'au sommet du milieu artistique. Ils règnent sur le podium principal de Tomorrowland depuis 10 ans. Pour les acheminer au Suikerrock, les organisateurs avaient prévu des limousines, escortées par la police, pour le déplacement de 70,5 km. (Belga)