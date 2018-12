DIRECT Attentat de Strasbourg: voici les derniers éléments de l'enquête

Après la fusillade mardi soir sur le marché de Noël de Strasbourg, qui a fait deux morts et 14 blessés selon un nouveau bilan revu à la baisse, la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie.

12h45 - Rémy Heitz précise que dans sa course, le suspect a fait face à 4 militaires de l'opération Sentinelle. Il a alors essuyé des tirs de riposte qui l'ont blessé au bras.

12h43 - A l'heure actuelle, le suspect n'a pas été interpellé.

12h40 - "Au regard du lieu ciblé (...) et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crié Allah Akbar, la section antiterroriste s'est saisie des faits dès hier soir" relate le procureur. Avant d'ajouter: "Une enquête a été ouverte des faits d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes".

12h36 - Un centre d'accueil des familles a été ouvert ce matin, précise le procureur. "Toute personne recherchant un proche susceptible d'avoir été victime de l'attaque peut s'y signaler, être informé de la personne qu'elle recherche et bénéficier d'un soutien psycho-traumatologique adapté", affirme-t-il.

12h35 - Le procureur de Paris indique que deux personnes sont décédées. Une troisième se trouve actuellement en mort cérébrale. 12 personnes sont blessées dont 6 en état urgence absolue.

12h31 - "Le terrorisme a une nouvelle fois frappé le territoire nous rappelant que la menace est bien réelle", indique-t-il.

12h30 - Le procureur fait son entrée au tribunal de Strasbourg.

12 h - Le procureur de Paris Rémy Heitz, dont la section antiterroriste mène l'enquête sur l'attaque de Strasbourg, tient une conférence de presse au tribunal de grande instance de Strasbourg, a annoncé son parquet.

Le magistrat, qui s'est rendu mardi soir sur les lieux de l'attaque, doit faire un point sur les investigations alors que se poursuit la traque policière pour retrouver le suspect, un homme de 29 ans fiché S pour radicalisation islamiste et connu pour des faits de droit commun.

Rappel des faits:

L'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg fait état de deux personnes décédées, sept blessés graves et sept blessés légers. Le maire de la ville, Roland Ries, avait fait état d'un bilan plus lourd de quatre morts dans le courant de la nuit, avant que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner n'avance un bilan déjà revu à la baisse de trois morts lors d'une conférence de presse à 02H00 du matin. "Vers 20H00 le mardi 11 décembre, un individu armé est rentré dans le périmètre du marché de Noël", a rappelé la préfecture.

"L'individu a fait usage d'armes, touchant plusieurs personnes". L'auteur présumé des faits, un homme âgé de 29 ans et fiché "S" (pour Sûreté de l'Etat), Chérif C. selon les médias, est toujours en fuite. Il est activement recherché par les forces de l'ordre: 4,5 unités mobiles sont mobilisées sur le terrain, appuyées par des moyens aériens et par les équipes du Raid, de la Brigade de recherche et d'intervention et de la force Sentinelle, a rappelé la préfecture.

De sources proches de l'enquête, 420 policiers et 200 gendarmes sont mobilisés. Le centre de Strasbourg a été bouclé une grande partie de la nuit mais les mesures de confinement ont été levées vers 02H30 du matin. Toutes les manifestations sont interdites dans la capitale alsacienne mercredi.

Les écoles, collèges et lycées sont ouverts, contrairement aux équipements culturels et sportifs (musées, patinoire etc.). La chanteuse Chris, ex-Christine and the Queens, a quant à elle annoncé l'annulation du concert qu'elle devait donner mercredi soir à Strasbourg. "Au vu des événements tragiques qui ont frappé Strasbourg, le concert que nous devions donner ce soir ne peut pas avoir lieu. Toutes mes pensées vont vers les Strasbourgeois.es, vers les victimes et leurs familles. Nous sommes de tout coeur avec vous", a tweeté la chanteuse. La ville est quadrillée par les forces de l'ordre: police nationale, forces mobiles et force Sentinelle.