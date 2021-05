La date de réouverture de Disneyland Paris dévoilée

Le parc d'attraction qui était fermé depuis le 30 octobre à cause de l'épidémie de Covid, a annoncé ce lundi une date de réouverture au public.

"Nous sommes heureux d'annoncer que Disneyland Paris rouvrira ses portes à partir du 17 juin 2021 avec les Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, l'hôtel Disney's Newport Bay Club et Disney Village. Notre réouverture s'accompagnera de mesures d'hygiène et de sécurité appropriées", indique dans un communiqué le site, sans plus de détails sur les jauges qui pourraient être appliquées en termes d'accueil.

Le 21 juin marquera l'ouverture d'un nouvel hôtel dans la galaxie Disneyland Paris, dédié à l'univers Marvel et doté de plus de 500 chambres. Implanté à Marne-la-Vallée près de Paris, Disneyland Paris constitue la première destination touristique privée en Europe.