Disparition d'Estelle Mouzin: 17 ans après, la justice fouille les terres de Fourniret dans les Ardennes

Va-t-on enfin élucider ce mystère vieux de 17 ans et retrouver le corps d'Estelle Mouzin ? Des fouilles ont débuté ce lundi sur une ancienne propriété de Michel Fourniret, près de Charleville-Mézières, en France. Le tueur en série a récemment avoué le meurtre de la fillette de 9 ans, disparue en 2003.

L'espoir d'élucider une disparition, dix-sept ans après: des fouilles ont débuté dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003, sur au moins deux anciennes propriétés du tueur en série Michel Fourniret qui a récemment avoué son meurtre.



Un peu avant 14H30, des militaires et gendarmes arrivés devant l'ancienne maison de Fourniret à Ville-sur-Lumes, près de Charleville-Mézières, ont commencé à débarquer du matériel de leurs véhicules, bientôt rejoints à l'intérieur par les avocats de la famille d'Estelle Mouzin, Didier Seban et Corinne Hermann.





Sous la houlette de la juge d'instruction parisienne Sabine Kheris, une cinquantaine de gendarmes et experts "pluridisciplinaires", dont les enquêteurs de la section de recherches (SR) de Dijon, des experts de la gendarmerie scientifique, un archéologue ou encore des sapeurs du génie de l'Armée de terre sont mobilisés pour participer aux fouilles et sécuriser les abords de cette maison blanche, qui fut un temps occupée par la soeur du criminel, décédée en 2002.



Régulièrement visitée par Michel Fourniret jusqu'à son arrestation en 2003, la propriété, vendue et aujourd'hui habitée, n'a encore jamais été fouillée.