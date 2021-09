Disparition d'Estelle Mouzin: la situation "commence à se tendre" suite aux dernières fouilles

Les fouilles menées depuis lundi dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée de Michel Fourniret en 2003, sont restées jeudi infructueuses, et la situation "commence à se tendre", a affirmé l'avocat de Monique Olivier.



"Comme les autres jours, on n'a pas trouvé (...) On a fouillé trois fois, on a été au Sautou, à l'étang du Paradis, on a abattu les arbres (...) Ça commence à se tendre un peu, c'est normal", a affirmé à la presse Me Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série.



"Ce n'est pas de la faute de Monique Olivier si on n'a pas retrouvé l'ADN d'Estelle Mouzin plus tôt ou qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pendant 15 ans", a-t-il estimé.



La veille, l'avocat de la famille de la victime, Me Didier Seban avait affirmé que Monique Olivier "parlait" mais se "refusait" à "donner des précisions nouvelles". "Elle est la co-auteure avec Michel Fourniret des crimes qu'on connaît et donc, tout en promettant qu'elle fait tout, qu'elle veut nous aider, il y a des secrets qu'elle ne veut pas livrer", avait-il ajouté.



"Attention à ne pas essayer de forcer à tout prix des aveux, des éléments qu'elle n'aurait pas parce qu'on n'aurait pas fait plus tôt ce qu'il y avait à faire", a mis en garde jeudi Me Richard Delgenes.



"Ce n'est pas en disant que Monique Olivier est co-auteure ou responsable des meurtres de Michel Fourniret qu'on va avancer (...) N'essayons pas de lui donner le rôle de Michel Fourniret", décédé à Paris le 10 mai, a-t-il poursuivi.



"Elle raconte assez bien les récits jusqu'au moment de la mort des victimes, après c'est plus compliqué", a-t-il reconnu, affirmant qu'il y avait "une très grande probabilité que la mort ait été donnée dans la maison de la famille Fourniret et que le corps ait été enterré sur le chemin fouillé".



Lors de précédentes fouilles en avril, Monique Olivier avait reconnu un rôle dans la séquestration d'Estelle, enlevée à neuf ans, le 9 janvier 2003 à Guermantes (Seine-et-Marne).



Elle avait précisé avoir accompagné Michel Fourniret au bord du bois d'Issancourt-et-Rumel -- où se déroulent les fouilles -- pour le laisser enfouir le corps, a proximité de Ville-sur-Lume, où, toujours selon elle, son ex-époux a séquestré, violé et tué Estelle.