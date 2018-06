Disparition d'une enfant de 12 ans près de Tourcoing: "À partir du moment où ma fille écrit: "Mon amour, tu me manques. Je t'aime" à son oncle, il y a un problème"

En France, une affaire sordide touche une famille de Tourcoing.

Lorezana, 12 ans n'a plus donné de nouvelles depuis le 15 mai 2018, soit environ 3 semaines. Elle s'est vraisemblablement enfuie avec son oncle dont elle serait tombée amoureuse...

Sa maman, Julie est effondrée. Elle explique ce qu'il s'est passé avant la disparition de sa fille: "Le père de ma fille était parti vivre chez son frère. Ma fille a connu son oncle là-bas. C'était une relation oncle-nièce normale. Un mois avant sa disparition, il était là tout le temps. Il dormait devant chez moi dans sa voiture. À partir du moment où ma fille écrit: "Mon amour, tu me manques. Je t'aime" à son oncle, il y a un problème. Et en fin de compte, quand elle a disparu, j'ai appris qu'il la voyait en cachette. Ma fille, elle n'a que 12 ans. Elle est très naïve et influençable. C'est à lui de mettre les distances normalement. À ma fille, je dirais qu'elle revienne au plus vite, que je ne lui en veux pas que c'est un enfant. Mais à lui, je lui dirais que je ne le lâcherai pas."

Selon CNEWS, un mandat d'arrêt international a été émis à l'encontre de cet homme, prénommé Francesco pour soustraction de mineur.

Avis de recherche

Voici la description de Lorezana faite par les enquêteurs : la petite fille mesure 1,50m, elle est de corpulence normale. Ses cheveux sont châtain clair, frisés et longs. Fransesco Alonge est quant à lui âgé de 50 ans. Il a les cheveux gris clairsemés et mesure 1,70m. Il porte des lunettes occasionnellement.

Si vous avez la moindre information sur cette disparition, merci de contacter le commissariat de police de Tourcoing au 0320692782 (HB) ou au 0320692765 (24h/24).