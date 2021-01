Disparition de Delphine Jubillar en France: le compte Facebook de l'infirmière brièvement activé, un message a été posté

L'information est rapportée par nos confrères de BFMTV. Un mois après sa disparition, le compte Facebook de Delphine Jubillar a été activé brièvement. Un message vide a été posté, depuis son compte, dans un groupe dont elle est membre. D’après l’avocat, personne, ni même son mari, n’avait le mot de passe de son compte sur ce réseau social. Une enquête devra déterminer s'il s'agit d'un piratage informatique.

Les recherches se poursuivent un mois après la disparition soudaine de Delphine Jubillar, infirmière de 33 ans dans le Tarn et mère de deux enfants. Dans le cadre de cette affaire, plusieurs hypothèses sont étudiées par les gendarmes. Le mari et des proches de Delphine Jubillar se sont constitués partie civile. "C'est la seule manière de connaître l’évolution de la procédure, la plus grosse difficulté partagée par les proches, c'est qu'on ne sait rien, c’est terrible de ne rien savoir", avait indiqué l'avocat du mari.

