Disparition de Delphine Jubillar: les avocats du mari demandent sa remise en liberté

Plus de deux mois après son incarcération, Cédric Jubillar continue de clamer son innocence. Le mari de Delphine Jubillar, cette infirmière de 33 ans portée disparue depuis le 15 décembre dernier nie toute implication. Selon des informations rapportées par plusieurs médias français, ses avocats doivent déposer une nouvelle demande de remise en liberté. Ces derniers dénoncent le manque de preuve de la culpabilité de leur client, ce peintre-plaquiste âgé de 34 ans.

Sur BFMTV, l'avocate avance les arguments qui vont être utilisés par la défense dans le cadre de cette demande de remise en liberté. "Elle est essentiellement motivée par les lenteurs de la justice et le fait que depuis son incarcération, rien ne s'est passé", indique Me Emmanuelle Franck à nos confrères. Avant d'ajouter: "Il est inconcevable que cet homme, qui clame son innocence et qui est incarcéré depuis deux mois, soit spectateur d'une justice qui a décidé de ne pas l'entendre et qui ne l'entendra vraisemblablement pas avant octobre prochain".

Les avocats dénoncent les lenteurs de la justice

La défense estime que des éléments n'ont à ce jour pas été suffisamment exploités. "Nous avons constaté par ailleurs que certains éléments, dont on pensait qu'ils étaient dans le dossier ou en cours de traitement, ne l'ont été que fin juillet", a affirmé Me Emmanuelle Franck. Parmi ces éléments, figurait l'analyse de la couette, jusqu'alors "présentée comme élément à charge". "Elle n'a été envoyée à l'expertise que huit mois", insiste l'avocate.

Cédric Jubillar a été mis en examen pour meurtre et écroué le 18 juin. Selon la version du mari, Delphine Jubillar est sortie de la maison le 15 décembre vers 23H00 pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d'une doudoune blanche et avec son téléphone portable. Les chiens seraient revenus à la maison sans elle, selon le mari.

Un "contexte de séparation très conflictuel"

Cette affaire a connu un fort retentissement médiatique. Lors de la conférence de presse annonçant la mise en examen de M. Jubillar, le procureur de Toulouse Dominique Alzéari avait insisté sur un "contexte de séparation très conflictuel". Il avait décrit Cédric Jubillar comme ayant "de très grandes difficultés, affectives et matérielles, à accepter cette séparation", précisant qu'il la surveillait, se montrait "intrusif", parfois "brutal et agressif".

A l'arrivée des gendarmes vers 04h50 du matin dans la maison, "dont l'entretien est extrêmement négligé", Cédric Jubillar était en train de faire tourner une machine à laver, avec une couette à l'intérieur, celle dans laquelle dormait la mère de famille, s'était étonné le procureur lors de cette conférence de presse.

Les deux enfants du couple, une fillette de 2 ans et un garçon de 6 ans, ont été placés chez la sœur de Delphine Jubillar.