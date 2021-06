Disparition de Delphine Jubillar: son mari s'affiche avec une femme sur Facebook et s'exprime pour la première fois

Cédric Jubillar a posté une photo sur Facebook qui fait couler beaucoup d'encre. L'homme n'est autre que le mari de Delphine Jubilllar, infirmière de 33 ans portée disparue dans le Tarn en France depuis le 16 décembre dernier. Sur le cliché, on le voit proche d'une femme, 6 mois après la disparition mystérieuse et encore non élucidée de son épouse Delphine Jubillar avec qui il était en instance de divorce.

L'homme s'affiche le visage collé avec celui d'une femme blonde prénommée Séverine, âgée de 44 ans. La femme serait une vieille amie du couple. De quoi lancer des rumeurs d'une nouvelle vie amoureuse pour Cédric Jubillar? Pas si l'on en croit Séverine qui a démenti être en couple avec Cédric Jubillar et dit être "une amie". De son côté, l'avocat des amies de Delphine Jubillar donne une version légèrement différente chez nos confrères d'Actu Toulouse: "C'est un non-événement. Il était séparé avec Delphine Jubillar. Il refait sa vie, voilà. Ce n'est pas récent et ça n'a aucune importance."

J’espère du fond du cœur qu’elle est vraiment partie

Par ailleurs, Cédric Jubillar s'est exprimé pour la première fois il y a quelques jours sur la disparition de Delphine. "Il y a certaines personnes qui disparaissent pendant 11 ans, qui ne donnent pas de signe de vie. Et qui, du jour au lendemain, réapparaissent et vous disent : ‘Bonjour, tout va bien’. Et elles ont disparu pendant 11 ans ! (…) "Pour l’instant, j’aimerais comprendre, mais je suis comme vous. J’espère du fond du cœur qu’elle est vraiment partie, et qu’il ne lui est rien arrivé. J’ai plein de questions mais aucune réponse…", a-t-il déclaré dans l'émission "66 Minutes"

Initialement ouverte pour "disparition inquiétante" par le parquet d'Albi, l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar est désormais entre les mains de deux juges d'instruction toulousains "au vu de l'importance et de la complexité de l'affaire". C'est le mari qui avait signalé aux gendarmes la disparition de son épouse, dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre. Le couple était en instance de divorce.