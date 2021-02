Disparition de Delphine Jubillar: une dispute avec son mari aurait éclaté avant qu'elle ne se volatilise

Toujours aucune nouvelle de cette infirmière de 33 ans portée disparue dans le Tarn depuis le 15 décembre 2020.

Deux mois après le signalement de sa disparition, Delphine Jubillar, infirmière dans le Tarn, n'a toujours donné aucun signe de vie. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations, à la recherche du moindre indice permettant de savoir ce qu'il est arrivé à cette mère de famille âgée de 33 ans.

Selon des informations du journal local, La Dépêche du Midi, les policiers s'intéressent à la relation qu'entretenait Delphine avec son mari Cédric. Leur couple battait de l'aile depuis plusieurs mois, une procédure de divorce était entamée. Delphine aurait même prévu de quitter le domicile familial en janvier 2021. Il semblerait que le partage de la garde des enfants était un sujet sur lequel les deux époux ne parvenaient pas à s'accorder.

Ils se sont disputés ce soir-là pour une raison bien précise

Selon de récentes révélations, une dispute aurait éclaté dans la maison, le soir même de la disparition de l'infirmière. "Des tensions existaient depuis déjà plus de six mois entre eux et l’ambiance s’était nettement dégradée à l’approche des fêtes de fin d’année. Ils se sont disputés ce soir-là pour une raison bien précise", indique une source proche de l'enquête au quotidien.

Toujours d'après le journal local, Cédric aurait appris que Delphine avait un amant. Pour l’avocat de Cédric Jubillar, partie civile, cette dispute ne signifie pour autant que son client est impliqué dans la disparition. "Rien n’indique qu’il y a eu une dispute ce jour-là et on ne peut pas en tirer des conséquences", commente Jean-Baptiste Alary.

La piste criminelle privilégiée

La piste criminelle est privilégiée dans cette affaire depuis l'ouverture d'une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration". Initialement ouverte pour "disparition inquiétante" par le parquet d'Albi, l'enquête est entre les mains de deux juges d'instruction toulousains.

C'est le mari de l'infirmière qui avait signalé aux gendarmes la disparition de son épouse, le mercredi 16 décembre au petit matin, vue pour la dernière fois dans le village de Cagnac-les-mines. "Rien n'indique" que la disparition de cette mère de famille de 33 ans "a pu être volontaire", avait indiqué le 23 décembre le procureur de Toulouse Dominique Alzeari, après une journée de battue citoyenne encadrée par la gendarmerie et ayant rassemblé plus d'un millier de volontaires.

La maison du couple a également été fouillée et mise sous scellés.