Double agression mortelle à Cholet, en France: l'homme interpellé "a reconnu les faits"

L'homme interpellé samedi, suspecté d'avoir tué deux personnes à Cholet et d'avoir blessé grièvement une femme âgée, a reconnu les faits, a-t-on appris dimanche auprès du procureur d'Angers.



"Les faits ont été reconnus par la personne en garde à vue", a déclaré à l'AFP le procureur de la République d'Angers Éric Bouillard, qui devrait donner davantage de détails sur le suspect et les faits dans l'après-midi. Samedi vers 16H00, dans un quartier périphérique d'Angers, une première agression, "a priori avec un objet contondant ou coupant", a causé la mort d'un octogénaire, tandis qu'une autre personne âgée a été hospitalisée. "Ses jours ne sont plus en danger", mais ses blessures "sont assez impressionnantes et sont la démonstration d'une violence évidente", a indiqué dimanche M. Bouillard à l'AFP.

Au cours d'une seconde agression dans le même quartier, un homme d'une cinquantaine d'années est mort. De source policière, le suspect, âgé de 35 ans, est connu pour des délits de droit commun. Il avait été interpellé chez lui, vers 18H00, sans incident, à Cholet.

