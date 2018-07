Dour Festival: 55.000 festivaliers présents dimanche

(Belga) Dimanche, dernier jour de festival à Dour, la plaine aux éoliennes et aux sept scènes comptabilise quelque 55.000 festivaliers. Les secouristes de la Croix-Rouge ont réalisé pas moins de 1.000 interventions dans la soirée de samedi et jusqu'à ce dimanche 16h00. Aucun problème de sécurité n'est à signaler, confirme la zone de police des Hauts-Pays, chargée de la sécurité publique sur et aux alentours du site du 30e Dour Festival.

La zone de police des Hauts-Pays a comptabilisé deux arrestations administratives pendant la nuit de samedi à dimanche pour trouble de l'ordre public. Les services de police ont également géré "sans difficulté" la petite finale du Mondial 2018, qui a vu la Belgique décrocher une 3e place historique face à l'Angleterre. En outre, le dispositif spécifique de recherche de stupéfiants de la police fédérale a mené à 55 procédures judiciaires dont dix pour vente de produits illicites. Les saisies s'élèvent à un kilo de stupéfiants de différents types et de 1.515 euros. Du côté du dispositif commun mené par la zone de police boraine avec les douanes et le service taxation a permis le contrôle de 156 véhicules. Vingt-et-un procès-verbaux ont ainsi été rédigés pour conduite sous influence de produits stupéfiants et/ou d'alcool, 24 PV pour des infractions en matière de roulage, un véhicule a été saisi et trois véhicules ont été immobilisés. Les policiers ont saisi 130 grammes de stupéfiants, ont procédé à dix procès-verbaux pour des infractions aux douanes et 14.827 euros de taxation ont pu être récupérés. Dimanche à 16h00, la Croix-Rouge a passé la barre des 1.000 interventions sur les dernières 24 heures, avec vingt-cinq évacuations vers les hôpitaux les plus proches de la région. (Belga)