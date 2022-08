Dramatique accident de voiture en France: six morts, dont deux enfants

Une collision frontale entre deux véhicules en Ariège, sur une route reliant Toulouse à l'Andorre, a fait vendredi six morts, dont deux enfants, et plusieurs blessés, a-t-on appris auprès du parquet. "Six personnes ont perdu la vie, dont deux enfants", a indiqué le parquet de Foix à l'AFP.

Deux autres personnes se trouvent en urgence absolue et deux en urgence relative, a indiqué la préfecture d'Ariège. L'un des véhicules est immatriculé en France, dans les Deux-Sèvres, et l'autre en Espagne, a précisé lors d'un point presse le directeur de cabinet de la préfète, Guillaume Afonso.

Les quatre passagers de la voiture où se trouvaient les enfants sont décédés. "Une enquête pour homicide involontaire est ouverte" et la brigade de recherches de Foix a été saisie, a affirmé Amélie Robin, substitut du procureur au parquet de Foix.

"Toutes les investigations sont en cours pour comprendre comment ce drame a pu se passer, déterminer les circonstances précises de l'accident" et identifier les victimes, a-t-elle ajouté à la presse. Le choc frontal a eu lieu au niveau de Savignac-les-Ormeaux, près d'Ax-les-Thermes et la RN20 a été coupée dans les deux sens pendant plusieurs heures. Les blessés en urgence absolue ont été héliportés vers l'hôpital de Purpan à Toulouse.