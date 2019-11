Dramatique accident domestique en France: une mère de famille meurt happée par son robot multi-cuiseur

Une femme de 58 ans qui confectionnait un gâteau avec son fils, est morte étranglée dimanche à Saint-Etienne lorsque son foulard s'est coincé dans son robot multi-cuiseur, a-t-on appris auprès des pompiers et de la police.



Vers 10 heures, les secours ont été appelés par le fils de la victime, âgé de 15 ans, qui se trouvait à ses côtés dans l'appartement au moment de l'accident domestique. Les pompiers et le Samu ont vainement tenté de ranimer la quinquagénaire.



Avant leur arrivée, l'adolescent avait, sur les conseils des secours, coupé l'alimentation électrique du robot ménager et tranché le foulard porté par sa mère, précise-t-on de mêmes sources.



D'après les premiers éléments de l'enquête, l'accident est survenu alors que la quinquagénaire confectionnait dans sa cuisine un gâteau avec son fils, à l'aide d'un robot multi-cuiseur électrique, dont la marque n'a pas été précisée.