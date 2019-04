Drame dans le Nord de la France: deux frères de 5 et 10 ans meurent dans un incendie

Un enfant de dix ans et son frère de cinq ans sont morts dimanche soir dans l'incendie de la maison familiale à Flers-en-Escrebieux (Nord), près de Douai, a-t-on appris lundi de sources concordantes.



"Incendie accidentel ou criminel, à l'heure actuelle, aucune piste n'est exclue", a déclaré le procureur de la République de Douai, Frédéric Teillet, interrogé par l'AFP.Dimanche, aux alentours de 20H30, les pompiers "sont intervenus pour le feu d'une d'habitation occupée par un couple et leurs deux enfants", ont indiqué les secours.Les deux garçons ont été piégés par les flammes au premier étage de la maison: l'aîné est mort dans l'incendie tandis que son jeune frère de cinq ans, hospitalisé dans un état critique au centre des grands brûlés à Lille, a succombé à ses blessures lundi matin, a-t-on précisé.Les parents, plus légèrement blessés, ont quant à eux été transportés et sont actuellement hospitalisés lundi.