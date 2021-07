En France, un homme âgé de 62 ans a été arrêté samedi en début d'après-midi au centre commercial de Claye-Souilly (Seine-et-Marne) après avoir tué à l'arme blanche un vendeur d'une boutique Bouygues Telecom (opérateur téléphonique français) et grièvement blessé un autre, ont rapporté le parquet et des sources policières

C'est une tragique attaque qui s'est produite au centre commercial de Claye-Souilly en France ce samedi. Un homme âgé de 62 ans s'en est pris d'abord verbalement, puis physiquement, à deux employés d'un magasin Bouygues Telecom à l'aide d'un couteau suite à un "différend commercial". L'une des victimes, âgée de 18 ans, est décédée sur place alors que les secours tentaient de prodiguer les premiers soins. L'autre, âgée de 21 ans, a été transportée à l'hôpital dans un état grave, a indiqué la procureure de Meaux, Laureline Peyrefitte, qui devait se rendre sur les lieux.

Un problème de facturation

Selon des sources policières, le suspect de 62 ans s'est présenté à la boutique de téléphonie pour un "différend commercial", demandant "un remboursement qu'il n'a pas obtenu". Mécontent, il est parti et revenu peu de temps après avec un couteau. Il a alors poignardé les vendeurs "au niveau du coeur" et "du thorax". Le vendeur décédé, Théo, était âgé de tout juste 18 ans et "venait de décrocher son baccalauréat", fait savoir la procureure de Meaux. Le vendeur blessé, Dany, est lui âgé de 21 ans, et "a été transporté à l'hôpital dans un état grave". Tous deux étaient en contrat d'alternance dans ce magasin de téléphonie mobile.

"Les deux victimes ne se sont pas de suite effondrées, elles se sont enfuies et se sont écroulées assez rapidement dans la galerie marchande où des clients leurs sont venus en aide. Les pompiers sont arrivés assez vite et ont effectué les premiers soins. Ils ont transporté le jeune Dany, 21 ans, à l'hôpital. Malheureusement, le jeune Théo n'a pas pu être sauvé...", a déclaré la procureure de Meaux lors d'une conférence de presse. Elle a ensuite exprimé sa "profonde tristesse" et "affection" envers les familles et collègues des victimes.

L’agresseur a ensuite tenté de s’en prendre à un troisième employé du magasin qui est heureusement parvenu à s’enfuir. L'individu armé d'un couteau a ensuite été arrêté par un policier et un agent pénitentiaire, tous deux hors service, aidés de deux clients. Tous quatre se trouvaient dans le centre commercial au moment des faits qui se sont produits autour de 13H20. "Ces personnes ont fait preuve de courage et ont permis cette arrestation, je souhaite leur rendre hommage pour leur acte", a déclaré la procureure de Meaux Laureline Peyrefitte.

Une enquête vient d'être ouverte

Une enquête a été ouverte pour "homicide volontaire" et "tentative d'homicide volontaire" afin d'éclaircir de nombreuses "zones d'ombres" dans ce dossier. L'auteur des faits a été brièvement hospitalisé afin de déterminer si son état de santé permettait la garde à vue, "ce qui est le cas", fait savoir la procureure. Il a donc été placé en garde à vue. Il n'est pas connu des services de renseignement.

"Il n'y a pas de notion de terrorisme ou de différend antérieur", a précisé une source policière, ajoutant que l'"incident est fini". Pour les besoins de l'enquête, les forces de l'ordre ont évacué le centre commercial de Claye-Souilly. La préfecture de Seine-et-Marne a appelé sur Twitter à éviter le secteur. Dans un tweet, Bouygues Telecom a exprimé son "émotion" à la suite de cette "tragique agression". "Rien ne justifiera jamais un tel geste et une telle violence", a ajouté l'opérateur.