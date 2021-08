Drame en France: un corps sans vie, vraisemblablement celui de la fillette de 11 ans disparue en mer, a été retrouvé

Un corps d'enfant a été retrouvé lundi sur une plage de Charente-Maritime, très vraisemblablement celui d'une fillette de 11 ans disparue vendredi au large d'une plage de Meschers-sur-Gironde, sur l'estuaire nord de la Gironde, a indiqué mardi le parquet de Saintes.



Vendredi après-midi, un groupe d'enfants d'une colonie de vacances qui se baignait à Meschers s'était trouvé en difficulté dans l'eau, surpris par la montée des eaux et le courant.



Des moyens importants, nautiques (jet-ski, vedettes, semi-rigide) et aériens (hélicoptère) avaient été engagés. Trois jeunes avaient été secourus, selon la préfecture maritime de l'Atlantique, dont une jeune fille hospitalisée sans que ses jours ne soient en danger.



Les recherches, pendant trois jours, n'avaient pas permis de retrouver la fillette disparue, qui était originaire de la région d'Orléans, et en vacances dans le pays royannais, encadrée par une structure sise en région parisienne.



Lundi, en fin d'après-midi, un corps "correspondant à la description de l'enfant" à été découvert sur la plage de Saint-Georges-de-Didonne, à 6 km environ au nord de la plage de Meschers. Des examens médico-légaux permettront d'identifier formellement le corps et de confirmer l'hypothèse de la noyade, précise le parquet de Saintes dans un communiqué.



Une information judiciaire pour homicide involontaire, blessures involontaires et mise en danger a été ouverte par le procureur de Saintes et confiée à un juge d'instruction.



La noyade de la fillette est survenue au début d'un week-end de fortes chaleurs et d'affluence sur les plages du littoral aquitain, qui a vu trois victimes en 24 heures, cette fillette, un adolescent de 15 ans et une jeune femme de 22 ans.