Drame en France: une enfant de 11 ans tuée à l'arme blanche, sa mère soupçonnée

Une enfant de 11 ans a été découverte lundi matin tuée de plusieurs coups de couteau au domicile familial à Dampierre (Jura), sa mère, suspectée du meurtre, étant hospitalisée après s'être mutilée, a-t-on appris auprès du parquet.

"A 7H30, l'aînée de la famille, âgée de 20 ans, selon ses déclarations, a entendu un cri très violent et, en se levant, est tombée nez à nez avec sa mère armée d'un couteau", a relaté à l'AFP le procureur de la République à Lons-le-Saunier, Jean-Luc Lennon.



La jeune femme, également blessée par sa mère, a appelé les secours qui ont découvert dans une chambre à l'étage, l'enfant de 11 ans décédée de plusieurs coups de couteau. "Quatre plaies au niveau de la gorge, deux plaies à la nuque, une plaie au niveau du coeur et une plaie à la main", a détaillé le procureur.



La mère, née en 1972, a été trouvée au rez-de-chaussée, perdant beaucoup de sang après s'être tranché les veines. Elle a été conduite à l'hôpital de Besançon et "ses jours ne sont pas en danger a priori", a précisé M. Lennon.



La quadragénaire, qui "serait infirmière", n'a pas encore pu être entendue.



Une fragilité psychologique de la mère?



"L'hypothèse est une fragilité psychologique de la mère qui reste à confirmer par l'enquête", a avancé le procureur.



Les parents, en instance de divorce, étaient séparés et le père vit à Besançon avec un troisième enfant, un garçon dont l'âge n'a pas été précisé.



La fille aînée a été hospitalisée, mais "son pronostic vital n'est pas engagé", selon M. Lennon.



Le parquet de Lons-le-Saunier devrait se dessaisir de l'enquête, confiée à la brigade de recherches de Dole, au profit du parquet de Besançon, compétent en matière criminelle.