Drame évité en France: 42 adolescents belges évacués à temps d'un car en feu en France

Un car qui transportait une quarantaine de jeunes Flamands s'est embrasé dans la nuit de lundi à mardi en Haute-Loire, dans le sud-est de la France, mais le feu n'a fait aucune victime, le chauffeur ayant réussi à faire évacuer le véhicule à temps. Une partie des bagages est toutefois partie en fumée, selon l'organisation de jeunesse Sporta.



"Le car a complètement brûlé, mais il n'y a aucun blessé parmi les jeunes", ont indiqué l'organisation et les pompiers du département mardi matin, confirmant une information du quotidien régional La Montagne.

Le feu s'est déclaré tandis que le car, de retour d'Espagne, roulait sur l'A75. Selon le journal, le chauffeur a juste eu le temps de quitter l'autoroute à hauteur de Lempdes-sur-Allagnon, au nord de Brioude, pour arrêter le véhicule et en faire descendre le groupe d'adolescents et leurs accompagnateurs. Ceux-ci ont été hébergés dans une salle polyvalente de la commune et doivent repartir pour la Belgique en début d'après-midi dans un car de remplacement.

"Heureusement, tout le monde s'en est sorti, mais avec une belle frayeur", a indiqué un responsable de Sporta, Bert Schoenmaekers, dans un communiqué. Il a ajouté qu'une équipe de l'organisation était prête à accueillir les enfants et leurs parents, attendus dans la soirée à Tongerlo (Anvers).