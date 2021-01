Du gel hydroalcoolique "senteur montagne": la station de Val Thorens propose du savon sans rinçage au Génépi

Pas de ski cette année, mais dans les Alpes on ne manque pas d'inventivité dans ce climat plutôt morose. Exemple à Val Thorens: la station propose du gel hydroalcoolique aux senteurs locales... Un gel au Génépi, célèbre eau de vie de la région.

Thibault Loubère, responsable marketing de la station, explique comment ce gel original a été conçu : "On est parti d’un gel hydroalcoolique neutre, sur lequel on a ajouté une petite goutte d’huile essentielle de Génépi. Quand les brins ont commencé à pousser dans la montagne au-dessus de Val Thorens au mois de juillet, on s’est dit pourquoi ne pas ajouter le petit brin de Génépi comme on pourrait l’avoir dans le digestif. C’est quelque chose qui nous a permis d’apporter la couleur un peu plus jaune. On a voulu mettre un petit peu d’odeur de la montagne et donc au bout des dix secondes de frictions sur les mains, il reste une odeur délicate, qui est l’odeur de Génépi, qui va rester pendant quelques heures".

Evidemment, ça sent bon mais cela ne se boit pas !

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : où en est l’épidémie ce 27 janvier?