Notre-Dame de Paris a connu le mariage de Henri IV et le sacre de Napoléon: "Elle est ancrée dans le coeur des Français"

Notre-Dame de Paris, ce sont des siècles d'architectures mais aussi d'histoire, de littérature et de cinéma. Notre journaliste Christophe Giltay était le long de la scène à Paris pour RTLinfo. Il est revenu sur les 9 siècles d'Histoire de la cathédrale Notre Dame qui est devenu le monument le plus visité en Europe...

"La cathédrale Notre-Dame est devenue une véritable star mondiale en 1831 avec le célèbre roman de Victor Hugo. Le monde entier connaît Notre-Dame de Paris. C'est plus encore que la Tour Eiffel, le symbole et de Paris et de la France. Imaginez: Philippe Le Bel au Moyen Âge tient les premiers états généraux de la monarchie dans ce bâtiment. Charles VII récupère son royaume après la guerre de 100 ans alors qu'on vient de brûler Jeanne D'Arc à Rouen dans ce bâtiment. Henri IV y a épouser la reine Margot dans ce bâtiment. Louis XIV y fera donner des Te Deum. Napoléon y sera sacré et le 26 août 1944, le général de Gaulle célébrera la libération de Paris dans cette église alors qu'on tire encore sur le parvis. Vous imaginez, cette église est profondément ancrée dans le coeur des Français: ceux qui croient au ciel et ceux aussi qui n'y croient pas."

Et de poursuivre: "Victor Hugo expliquait que Notre-Dame de Paris, ce n'était pas une sorte de bâtiment unique qui avait traversé les siècles dans son état initial. Chaque génération, chaque époque avait rajouté sa strate. La dernière en date avait été rajoutée notamment à l'initiative de Victor Hugo par la fameuse restauration de Viollet- le-Duc qui avait construit la flèche de 93 mètres qui s'est effondrée hier. Une page se tourne. La cathédrale de Viollet- le-Duc a disparu. Dès ce matin à l'hôtel de Matignon, il y avait une réunion pour envisager la reconstruction car, regardez-bien, blessée et martyrisée, Notre-Dame est toujours aussi belle", conclut notre journaliste.