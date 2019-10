Dupont de Ligonnès arrêté - Le procureur appelle à la "prudence" en l'attente de la confirmation de l'identité

(Belga) Le procureur français Pierre Sennès a appelé vendredi soir à la "prudence" après l'interpellation d'un homme en Ecosse qui pourrait être Xavier Dupont de Ligonnès, en cavale depuis huit ans et soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011 à Nantes.

"Demain (samedi NDLR) il y a des équipes d'enquêteurs du service national de recherche des fugitifs et de la police judiciaire de Nantes qui vont se rendre en Ecosse", a précisé le procureur à l'AFP. "Ils vont donc faire des vérifications en Ecosse auprès de la personne qui a été arrêtée à l'aéroport de Glasgow pour s'assurer que c'est bien M. Dupont de Ligonnès", a-t-il ajouté. "Donc il convient en l'attente de ces vérifications d'être prudents", a prévenu M. Sennès. L'homme a été interpellé "en fin d'après-midi" à l'aéroport de Glasgow. Il aurait été confondu par ses empreintes digitales. "Il y a une suspicion sur les empreintes mais c'est en cours de vérification, en cours de confirmation, et c'est pour ça que les enquêteurs partent demain en Ecosse", a ajouté le procureur. Selon la police écossaise, ses empreintes correspondent à celles de Xavier Dupont de Ligonnès, aujourd'hui âgé de 58 ans. Xavier Dupont de Ligonnès avait été aperçu pour la dernière fois le 15 avril 2011, en quittant à pied un hôtel de Roquebrune-sur-Argens dans le Var. Six jours plus tard, les corps de sa femme et de ses quatre enfants étaient découverts, enterrés sous la terrasse de la maison familiale, enroulés dans des draps et de la chaux. (Belga)