Ecolo devant le PS qui remonte et le MR

(Belga) Ecolo était en tête des votes pour le parlement bruxellois, dimanche, à 21h30, alors que deux tiers (66,57%) des bureaux de vote avaient été dépouillés (484 sur 727). Les Verts (20,49%) devançaient le PS (19,45%) et le MR (18,55%).

Côté francophone, Défi arrivait ensuite en quatrième position (15,70%), devant le PTB (11,74%) et le cdH (6,93%). Côté néerlandophone, Groen arrivait en tête avec 21,79% des voix, devant la N-VA (17,73%), l'Open Vld (16,49%) et le sp.a (13,34%). Suivaient le Vlaams Belang (7,78%), le CD&V (7,35%) et Agora (6,64%). Les résultats sont complets pour les cantons d'Ixelles et de Schaerbeek et partiels à Anderlecht, Bruxelles, Saint-Josse-ten-Noode et Uccle. Aucun résultat n'a toutefois encore été publié pour les cantons de Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles. (Belga)