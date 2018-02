Ecolo et Groen désormais sous le même toit pour continuer à partager leurs idées

(Belga) Les écologistes francophones d'Ecolo et flamands de Groen ont pris possession officiellement lundi des locaux qu'ils occuperont ensemble, après rénovation d'ici un an, dans un immeuble situé rue Van Orley, à deux pas de la Petite Ceinture et de la Place des Barricades. De frontière linguistique, il n'y aura de trace: les deux formations partageront au sens propre comme au sens figuré quelque 1500 m2 de bureaux, de salles de réunions (e.a l'une de 100 personnes; l'autre de 40 personnes) de cette "Greenhouse". Celle-ci sera gérée sous le régime de la coopérative, une formule qui symbolise la démarche commune des Verts depuis une trentaine d'années.

Leur attachement au développement durable se traduira aussi dans la transformation de l'édifice en immeuble de type basse énergie. Coût des travaux: près 1,4 million d'euros. Aux dires de Patrick Dupriez, co-président d'Ecolo, et de Meyrem Almaci, présidente de Groen, le projet concrétise des démarches entreprises il y a une dizaine d'années. Il témoigne de la collaboration entre leurs formations depuis bien plus longtemps, qui se traduit notamment par des groupes communs dans des conseils communaux et à la Chambre. "Nous ferons de la Greenhouse, le jardin de la transition écologique", a commenté M. Dupriez. "Nous n'en sommes pas encore à l'heure du bilan de la co-présidence, mais ceci en constituera une grande fierté", a souligné pour sa part, la co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi. L'immeuble a été acquis par une coopérative constituée d'Ecolo, de Groen, d'Ecolo J, d'Etopia, de Jong Groen, et de Groenplus. La demande de permis d'urbanisme a été déposée. Elle a déjà franchi le cap de l'enquête publique. A terme, la Greenhouse hébergera une septantaine de collaborateurs (28 Ecolo et 40 Groen). Les Verts francophones occupent dès à présent une partie des locaux situés dans le complexe. (Belga)