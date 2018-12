Ecolo et le MR au coude à coude pour la 1e place à Bruxelles

(Belga) Confirmant sa percée aux élections locales du 14 octobre dernier, Ecolo devance le MR d'un dixième de point pour prendre la première place en Région bruxelloise, selon le "Grand Baromètre" du bureau Ipsos pour Le Soir, RTLInfo , VTM et Laatste Nieuws.

Les Verts pointent à 18,3% pour 18,2% au MR, un écart insignifiant au regard de la marge d'erreur mais symboliquement inédit. PS (15,4%) et DéFI (14,4%) se disputent la troisième place, loin devant le PTB (5,8%), le cdH (4,5%) et le PP (3,7%). Côté néerlandophone, la N-VA régresse et se retrouve à 5%, suivie de Groen à 2,4%. En Wallonie, le PS est en tête avec 24,9% suivi du MR à 20,7%. Ecolo et le PTB se disputent la troisième place dans un mouchoir de poche. Le premier recueille 13,5% des intentions de vote, le second... 13,4%. Le cdH est cinquième avec 11,5%. Le PP suit avec 6,2% devant DéFI, qui ne parvient pas à décoller en Wallonie, avec 4,2%. En Flandre, la N-VA est toujours en tête mais, avec 28% ne parvient plus à refranchir le seuil des 30%. Le CD&V occupe la deuxième place avec 14,6% des intentions, suivi de l'Open Vld avec 13,4% et du sp.a avec 12,3%. La progression de Groen au scrutin du 18 octobre ne semble pas lui permettre de dépasser les autres partis puisqu'il ne recueille que 12,2% suivi du Vlaams Belang avec 11,7%. Le PvdA (PTB) enregistre 6,2% des intentions de vote. Le sondage a été réalisé entre le 27 novembre et le 4 décembre. Pour sa partie flamande, il a été réalisé avant le début de la crise autour du Pacte migratoire. La marge d'erreur maximale est de 3,1% en Wallonie et en Flandre et de 4,3% à Bruxelles.