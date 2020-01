Edito de Christophe Giltay: 5 ans après, faut-il toujours être Charlie?

Il y a 5 ans, la rédaction du magazine satirique Charlie Hebdo était victime d’une attaque meurtrière. Dans les jours qui ont suivi un immense mouvement de solidarité s’est rassemblé sous le slogan "Je suis Charlie". Cinq ans après, faut-il toujours être Charlie ?

Oui, il faut être Charlie plus que jamais, car c’est plus que jamais nécessaire ! On se souvient de la grande marche du 11 janvier qui avait rassemblé plus d'un million de personnes dans les rues de Paris, avec, au premier rang, 44 chefs d’Etat et de gouvernement. Cette marche était un hommage rendu aux victimes de Charlie et de l’"Hyper casher", mais aussi une mobilisation au nom de la liberté d’expression. C’est le sens de cette formule "Je suis Charlie", inventée et tweetée à peine plus d’une heure après l’attentat par Joachim Roncin, directeur artistique du magazine Stylist.

Le 11 janvier tout le monde était Charlie. Cela ne voulait pas dire que tout le monde partageait le style et les idées de Charlie, mais ça voulait dire que lire la suite sur le blog de Christophe Giltay