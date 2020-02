Edouard Philippe entame sa campagne samedi dans les rues du Havre

Le Premier ministre Édouard Philippe, candidat tête de liste aux élections municipales dans son fief du Havre, s'est offert samedi une déambulation matinale dans les rues de la cité portuaire pour sa première sortie de campagne, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Décontracté, le chef du gouvernement qui a annoncé qu'il resterait à Matignon s'il était élu, est allé à la rencontre des Havrais, un retour en terrain conquis pour l'ancien maire qui a échangé avec les habitants et commerçants du centre-ville, en présence de ses gardes du corps.

Une promenade tranquille, sans accrochage ni incident, des sourires et des poignées de mains: beaucoup d'habitants ont interpellé M. Philippe sur son passage, lui adressant des encouragements, d'autres se disant contents de le voir de retour au Havre.

Édouard Philippe a terminé sa déambulation vers midi sans faire de déclaration à la presse.

"Il s'est beaucoup arrêté. Il a fait pas mal de selfies, un monsieur lui a offert ses boutons de manchettes. Il écoute, il est là pour voir les gens", a indiqué une source proche à l'AFP.

M. Philippe s'est rendu auparavant à son QG de campagne où il a rencontré des militants et des sympathisants réunis pour la mise sous pli du matériel de campagne et de sa "lettre aux Havrais" qui sera distribuée dans les boîtes aux lettres, avant de partir vers 10H30 pour sa première déambulation.

Dans son local, il s'est adressé aux bénévoles qu'il a mis en ordre de bataille. "Je vous redis ce que je vous ai dit hier soir. On fait une campagne, nous on est tranquilles. On ne peut pas être sûr qu'il y ait des gens qui ne soient pas énervés, mais nous on est tranquilles", a déclaré M. Philippe dans un échange vidéo relayé sur son compte twitter pour les municipales "EPhilippe2020".

"On explique ce qu'on veut, on explique pourquoi je suis candidat, et ensuite on expliquera notre programme, qu'il faudra rendre public. Et on y va tranquillement. On ne cherche ni la tension, ni le clivage. C'est ce qu'on a toujours fait, nous, c'est-à-dire on décide de parler du Havre et ce sera très bien", a ajouté le Premier ministre candidat.

"Merci beaucoup parce que je sais que c'est beaucoup de travail de préparation (...) et bon courage pour la suite", a dit M. Philippe aux militants.

Édouard Philippe a annoncé vendredi qu'il se présenterait comme candidat tête de liste aux municipales au Havre, une ville dont il était maire depuis 2010 jusqu'à sa nomination à Matignon en 2017. "C'est un choix à la fois longuement mûri et évident", avait-il plaidé devant plusieurs centaines de ses soutiens massés dans une petite salle du Havre, pour le lancement de la campagne.

M. Philippe a prédit vendredi "une élection difficile" tant "humainement" que "politiquement", dans un contexte social tendu et alors que plusieurs centaines de personnes manifestaient à l'extérieur de la salle à l'appel de la CGT, faisant résonner des détonations de bombes agricoles et des sirènes.

Des incidents se sont produits en fin de manifestation et les forces de l'ordre ont procédé à des tirs de grenades lacrymogènes.