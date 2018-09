Education nationale: un budget en hausse mais des suppressions de postes dans le secondaire

L'Education nationale verra son budget augmenter de 850 millions d'euros en 2019, restant ainsi le plus important de l'Etat, selon les chiffres publiés lundi par le gouvernement, mais 2.600 postes seront supprimés dans les collèges et lycées.

Le projet de loi de finances (PLF) 2019, présenté en Conseil de ministre, fixe à 52,3 milliards d'euros le montant du budget de l'enseignement scolaire.

Ce montant s'entend hors pensions et retraites de ses anciens agents, mais comprend le financement des lycées techniques agricoles, qui sont rattachés non pas au ministère de l'Éducation nationale mais à celui de l'Agriculture.

Est également inscrite dans ce PLF la suppression de 1.800 emplois, en solde net, dans l'Education nationale, qui devient ainsi un "des principaux contributeurs" à l'effort.

Le ministère avait détaillé la semaine dernière les modalités de cette baisse des effectifs: 2.600 postes supprimés dans le secondaire (collèges et lycées), 400 dans les services administratifs et 600 dans l'enseignement privé. Parallèlement, quelque 1.800 postes seront créés dans le primaire.

L'Education nationale compte environ 1,1 million d'agents, soit la moitié des agents de l'État.

Le budget 2019 "s'inscrit dans la continuité des réformes", qui visent au "rééquilibrage au bénéfice de l'enseignement du premier degré pour combattre la difficulté scolaire à la racine", indique Bercy.

Les dédoublements de classes se poursuivront au sein des CP et CE1 en réseaux d'éducation prioritaires et une augmentation de 1.000 euros par an sera accordée aux agents qui exercent dans les réseaux d'éducation prioritaire renforcée (REP+). Cette prime pourra atteindre à terme 3.000 euros annuels et est mise en œuvre "progressivement", confirme Bercy.

- heures sup pour les profs en collège et lycée -

"De plus, les classes rurales seront consolidées", ajoute le PLF, sans autre détail.

Les maires des communes rurales, soutenus par les syndicats d'enseignants, avaient protesté au printemps dernier: ils estimaient que le dédoublement des classes dans les quartiers défavorisés, qui nécessite des enseignants supplémentaires, s'était traduit par des fermetures de classes en milieu rural.

Dans le second degré (collèges et lycées), "la baisse des effectifs budgétaires sera compensée par une augmentation du volume des heures supplémentaires effectuées par les professeurs, levier majeur d’augmentation de leur pouvoir d’achat", indique Bercy.

Une mesure qui suscite la colère des syndicats d'enseignants. Ils jugent cette baisse des effectifs malvenue alors qu'augmente le nombre des élèves dans le secondaire (+40.000 attendus chaque rentrée entre 2019 et 2021, selon la Depp, l'agence des statistiques du ministère de l'Education).

Les syndicats rappellent également que les enseignants des lycées, généraux, technologiques et professionnels, vont devoir accompagner des réformes de fond, dont celle du baccalauréat.

La moitié des profs effectuent déjà au moins deux heures supplémentaires par semaine et la marge d'augmentation d'heures de cours dispensées est donc réduite, selon le syndicat SE-Unsa.

Du côté de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le budget sera augmenté de quelque 500 millions d'euros, selon le PLF. "549 millions", avait indiqué la ministre Frédérique Vidal dans le Journal du dimanche.

Le montant du budget total de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui comprend des financements de recherche dépendant d'autres ministères (Agriculture, Armées, Transition écologique etc.) totalise 27,9 milliards d'euros.