EELV affiche ses ambitions pour les municipales... et la présidentielle

EELV doit se donner "les moyens de gagner" pour les élections municipales, mais aussi "porter une alternative pour une alternance" en 2022, a affirmé samedi le député européen Yannick Jadot, lors d'un conseil fédéral du parti à Paris.

"La prochaine échéance ce sont les municipales (...) Nous devons rassembler tous les écologistes, et ensemble, sans sectarisme, sans hégémonie, mais dans l'affirmation de nos valeurs --la justice sociale, la solidarité, l'égalité des droits, les libertés-- nous devons nous donner les moyens de gagner", a déclaré M. Jadot devant militants et élus.

Mais la responsabilité des écologistes est aussi de "porter une alternative pour une alternance dans notre pays", a-t-il lancé.

"C'est vrai que nous ne sommes pas toujours confortables pour l'élection présidentielle. Parce que nous sommes profondément attachés à une république parlementaire, parce que nous sommes profondément attachés à une république fédérale où nos régions sont fortes", a-t-il poursuivi.

"Mais qu'il soit clair que ce temps de l'hésitation, ce temps du doute est révolu. A toutes ces élections nous devons assumer la conquête du pouvoir", a ajouté celui qui avait renoncé en 2017 à sa candidature pour soutenir Benoît Hamon.

Avec 13,5% des voix, EELV est apparu comme le gagnant à gauche des élections européennes, se hissant à la troisième place du podium derrière le RN et LREM.

M. Jadot a récusé avoir pris le "melon", comme l'en accusent certains à gauche. "Ce sont les mêmes acteurs et commentateurs politiques qui nous disaient hier insignifiants et irresponsables. Je voudrais leur adresser ce message: "changez de lunettes. Regardez le monde tel qu'il est, sortez de la pensée et du système du XXe siècle".

Dans son discours, le secrétaire national d'EELV David Cormand a quant à lui assuré que les écologistes avaient désormais vocation à "assumer le leadership des idées et de la vision politique autour desquelles un rassemblement majoritaire peut se construire demain".

"L'écologie est la force propulsive de l'alternative", a-t-il souligné.

M. Jadot ferait-il un bon candidat pour 2022, lui a demandé la presse en marge du Conseil fédéral ? "Yannick Jadot, depuis le résultat aux élections européennes, s'est affirmé comme la personnalité de l'écologie politique en France. Il a gagné d'une certaine façon ses galons, donc bien sûr c'est un candidat légitime", a répondu M. Cormand.