Eléa, 24 ans, a subitement disparu à Avignon: son ex-compagnon a été mis en examen

Un homme suspecté d'avoir enlevé en août son ex-compagne, une jeune femme de 24 ans, à Avignon, a été mis en examen et incarcéré après avoir fui la police pendant près de deux mois, a-t-on appris vendredi de source policière.



La jeune femme, Eléa Gornigou, n'a pas été vue depuis le 30 juillet, selon la même source, confirmant une information du quotidien La Provence.



Agée d'une vingtaine d'années, elle avait emménagé avec le suspect début juillet et avait voulu se séparer de lui quelques semaines plus tard, a-t-on ajouté de source policière.



Il a des "antécédents très lourds et une personnalité trouble et instable"



Le 10 octobre, son ex-compagnon, recherché depuis plus d'un mois, a été interpellé à Avignon pour un vol avec arme. Il a été mis en examen et écroué pour enlèvement et séquestration.

Cet homme a "des antécédents très lourds et une personnalité trouble et instable", selon la police. La Police judiciaire (PJ) d'Avignon a été saisie de l'enquête, dans le cadre d'une commission rogatoire.