Election présidentielle en France - Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour devant Marine Le Pen

(Belga) Le président sortant Emmanuel Macron s'est largement qualifié pour le second tour de la présidentielle dimanche, avec un score de 27,6% à 29,7% des suffrages exprimés, devant la candidate RN Marine Le Pen, entre 23,5% et 24,7%, selon les premières estimations des instituts de sondage à 20H00.

Donné troisième, le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon se situe entre 19,8 et 20,8%, devant Eric Zemmour (Reconquête!), entre 6,5% et 7,1%, l'écologiste Yannick Jadot entre 4,4% et 5% et la candidate LR Valérie Pécresse entre 4,3% et 5%. La droite LR et le Parti socialiste ont connu leurs plus bas historiques lors d'une élection présidentielle, la socialiste Anne Hidalgo recueillant environ 2% des voix au premier tour, tandis que Valérie Pécresse avoisine les 5% ou moins. Tous les autres candidats seraient sous la barre des 5%: l'iconoclaste Jean Lassalle (2%-3,3%), le communiste Fabien Roussel (2%-2,7%), le souverainiste Nicolas Dupont-Aignant (1,8%-2,3%). Les trotskystes Philippe Poutou et Nathalie Arthaud ferment la marche avec entre 0,5% et 1% des voix. Lors de ce premier tour, l'abstention devrait se situer entre 25% et 26,5% selon les premières estimations des instituts de sondage, soit un niveau plus important qu'en 2017 (22,23%), mais sans atteindre le record de 2002 de 28,4%. Les estimations ont été fournies par l'Ifop (pour TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio), Ipsos Sopra-Steria (FranceTv/RadioFrance/LeParisien/LCP/RFI), Elabe (BFMTV/RMC/L'Express/SFR), Harris Interactive (RTL/M6) et OpinionWay pour CNews/Europe1. (Belga)