Election présidentielle en France - France: l'ex-candidate à la présidentielle Valérie Pécresse boucle son appel aux dons

(Belga) L'ex-candidate de la droite traditionnelle à la présidentielle française, Valérie Pécresse, a bouclé son appel aux dons et récolté les 5,1 millions d'euros nécessaires pour boucher le trou laissé par sa cuisante défaite au premier tour, a indiqué son entourage, confirmant une information du journal Le Parisien.

Le 10 avril, elle n'avait obtenu que 4,78% des voix au premier tour de la présidentielle pour laquelle elle s'était "endettée personnellement à hauteur de cinq millions d'euros". Valérie Pécresse, qui avait jusqu'au 31 mai pour récolter ces fonds, a reçu 3,3 millions de dons de particuliers, a précisé son entourage. A cela s'ajoutent 1,2 million d'euros apportés par son parti, Les Républicains, ainsi que 600.000 euros versés par l'Etat du fait de son score en dessous de la barre des 5% ouvrant la voie à un remboursement de ses frais de campagne. Elle avait lancé dès le lendemain de sa défaite un appel aux dons, et relancé ensuite son appel en invoquant "ceux qui partagent (ses) convictions" mais aussi ceux qui, "par peur des extrêmes ont choisi le vote utile dès le premier tour". L'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy, qui ne l'avait pas soutenue pendant sa campagne, avait fait un don de 2.000 euros qui avait été refusé par la candidate. "Elle ne demande pas la charité, mais la solidarité et l'amitié. C'est une femme d'honneur", avait affirmé son entourage. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle avaient été très brutaux pour de nombreux partis: à part le président sortant Emmanuel Macron - qui a été réélu -, les candidats d'extrême droite Marine Le Pen et Eric Zemmour ainsi que le candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, personne n'a obtenu plus de 5% des votes. (Belga)