Election présidentielle en France - Près de 28% pour Emmanuel Macron et 23,4% pour Marine Le Pen

(Belga) Alors que près de 97% des dépouillements, sur la base des électeurs inscrits, ont été effectués lundi matin, le classement du premier tour de l'élection présidentielle en France reste inchangé, avec la qualification pour le second tour du président-candidat Emmanuel Macron (LREM) avec 27,60% des suffrages exprimés (plus de 9,5 millions de voix) suivi, comme en 2017, de Marine Le Pen (RN) (23,41% - 8,1 millions de voix), d'après le comptage publié par le ministère de l'Intérieur français.

En troisième position de justesse, Jean-Luc Mélenchon (LFI) récolte pour l'instant 21,95% des voix exprimées, soit 7,6 millions. Eric Zemmour (Reconquête) suit avec 7,05%. Sous la barre fatidique des 5% - en dessous de laquelle les partis ne peuvent prétendre qu'à un remboursement minime de leurs frais de campagne - se trouvent Valérie Pécresse (LR) 4,79%, Yannick Jadot (EELV) 4,58%, Jean Lassalle (Résistons !) 3,16%, Fabien Roussel (PCF) 2,31% et Nicolas Dupont-Aignan (DLF) 2,07%. Anne Hidalgo (PS) 1,74%, Philippe Poutou (NPA) 0,77% et Nathalie Arthaud (LO) 0,57% ferment le classement. Sur 47.311.876 inscrits, plus de 11 millions (25,14%) d'abstentions ont pour l'instant été comptabilisées. Le nombre de votants se partage lui entre les suffrages exprimés (97,81% des votants), votes blancs (1,52%) et nuls (0,67%). (Belga)