Elections 2012 - Les nouveaux conseil communal et collège de Molenbeek sont installés

Les élus du dernier scrutin local à Molenbeek ont procédé mercredi soir à l'installation du nouveau collège échevinal PS-sp.a/MR-Open Vld de la commune, après avoir eux-mêmes prêté serment devant la nouvelle bourgmestre Catherine Moureaux (PS). Les échevins ont quasi tous été élus avec un nombre de votes équivalent à celui des élus de la nouvelle majorité plus une voix (31+1 sur 45), à l'exception remarquée du nouvel échevin des Sports et de la Participation citoyenne, Jamel Azaoum (PS). Sa candidature a été appuyée par 25 élus. Celle d'Olivier Mahy (MR) l'a été par 32 conseillers.

La séance a été présidée par la nouvelle bourgmestre. Dans l'opposition, certains ont déjà exprimé le mal qu'ils pensaient de l'accord de majorité qui sera prochainement au centre du débat, et fait part de certaines craintes en matière de gouvernance. Au cours d'une séance animée, tenue en présence d'un public nombreux, les Verts et le PTB ont tenté en vain l'ajout en urgence d'un point au sujet de l'expulsion prochaine de 90 personnes liées au collectif de la "Voix des sans-papiers". L'expulsion de ces 90 personnes qui occupent un bâtiment vide de la rue Vandenboogaerde, depuis le 21 octobre dernier, a été obtenue par les propriétaires sur décision de Justice. Elle a été reportée au 13 décembre pour une raison juridique. La nouvelle bourgmestre de Molenbeek-saint-Jean, Catherine Moureaux (PS), a déclaré, lundi dernier, avoir l'intention de s'assurer que les familles de la Voix des sans-papiers aient un toit pour passer l'hiver. Au même moment, le PTB et Ecolo Samen ont avancé que les deux visites de la police au cours du week-end dernier ont été effectuées avec son accord, ce que Mme Moureaux a contesté, soulignant que la police avait agi en appliquant la décision du tribunal de première instance.