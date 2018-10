(Belga) Le finaliste malheureux de la finale de The Voice Belgique, Jeff Danes a obtenu 531 voix de préférence sur la liste PS à Tournai. Le PS reste dans la majorité et a conclu une alliance avec Ecolo, rejettant le MR de Marie-Christine Marghem dans l'opposition. A Mouscron, l'ancien gardien de l'Excel, Logan Bailly (MR) ne récolte que 162 voix. Le MR n'est pas certain de garder sa place dans une majorité avec le cdH comme il le souhaite.

