Elections 2018 - A Anderlecht, le MR promet une opposition politique de résistance

(Belga) Le MR d'Anderlecht a pris acte lundi de "la volonté du PS/cdH- Ecolo et DéFI de former une majorité". Il promet de mener une "opposition politique de résistance". Dimanche soir, le premier échevin libéral sortant, Gaëtan Van Goidsenhoven, avait annoncé un accord entre le MR Open Vld et les Verts pour rechercher ensemble un troisième partenaire de majorité. Les Verts ont renoncé lundi à cet exercice.

"Force est de constater que des ukases venus d'état-major supérieur ont conduit Ecolo à renier sa parole", a commenté lundi Gaëtan Van Goidsenhoven, au nom du MR anderlechtois. "Nous rappelons qu'avec 4.729 voix de préférence notre chef de file, Gaëtan Van Goidsenhoven obtient - et de loin - le meilleur score personnel de toute la commune. A l'analyse des résultats, l'équipe du MR avait souhaité travailler en toute transparence avec Ecolo, incontestable vainqueur du scrutin d'hier", a souligné le MR. Pour le Mouvement Réformateur, l'accord PS-Ecolo-DéFI qui se profile aura pour effet de récompenser, "en contravention avec toutes les règles éthiques, le parti sanctionné le plus sévèrement (PS; moins 5 sièges) et qui a échoué dans les politiques de propreté et de sécurité en lui décernant un poste de bourgmestre qui sera assurément cédé, en cours de législature, à une personne ne disposant d'aucune légitimité électorale". "Les 12 élus MR Open Vld IC, conscients de la lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules mèneront une opposition politique de résistance", a-t-il conclu, par voie de communiqué. (Belga)