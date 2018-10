Elections 2018 - Anderlecht:L'acte de présentation d'Eric Tomas (PS) à la fonction de bourgmestre est signé

(Belga) L'ensemble des élus PS-sp.a-cdh, Ecolo-Groen et DéFI d'Anderlecht ont signé lundi soir l'acte de présentation du bourgmestre d'Anderlecht Eric Tomas, a indiqué l'échevin socialiste Fabrice Cumps.

La perspective d'un accord de majorité associant le MR, Ecolo et un troisième partenaire démocratique qui tenait la corde, dimanche soir, a vécu à Anderlecht. Une association entre les listes PS-sp.a-cdH, Ecolo-Groen et DéFI se profile désormais avec plus de force. Dans ce contexte, l'acte de présentation du bourgmestre PS Eric Tomas qui doit lui permettre de se succéder à lui-même dans cette fonction avait été signé, lundi soir, par l'ensemble des élus de ces listes, a précisé Fabrice Cumps. Ensemble, les composantes de la future nouvelle majorité pèsent 27 sièges sur les 47 que compte le conseil communal. (Belga)