Elections 2018 - Anvers: De Wever écrase Dewinter et Van Besien

(Belga) Le bourgmestre Bart De Wever a écrasé la concurrence dimanche à Anvers avec pas moins de 76.702 voix de préférence loin devant Filip Dewinter (Vlaams Belang) qui figure en deuxième position avec 18.097 voix, et Wouter Van Besien (Groen), troisième avec un milier de voix en moins.

Jinnih Beels, la tête de liste sp.a, obtient 12.815 voix tandis que Peter Mertens (PVdA) est cinquième avec 11.842 suffrages. Kris Peeters (CD&V) recueille 10.286 voix, tandis que Philippe De Backer (Open Vld) en récolte 5.524. L'acteur Mark Tijsmans est élu après avoir occupé la 51e place sur la liste N-VA. Peu de surprise pour le reste, puisque la députée flamande Annick De Ridder, les échevins sortants ainsi que la ministre flamande Liesbeth Homans sont reconduits. Parmi les personnalités réélues figurent encore Claude Marinower (Open Vld), Mieke Vogels, Meyrem Almaci et Bart Staes (Groen), Tom Meeuws (sp.a), Peter Mertens (PVdA) ou encore Gerolf Annemans et Anke Vander Meersch (Vlaams Belang. L'ancienne ministre fédérale de l'Emploi Monica De Coninck et Kathleen Van Brempt (sp.a) n'ont quant à elles pas réussi à obtenir leur strapontin au Schone Verdiep. (Belga)