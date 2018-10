Elections 2018 - Arlon : la liste du bourgmestre CDH Vincent Magnus lâche le PS pour le MR

(Belga) S'il est reconduit à la tête du chef-lieu de la province de Luxembourg, le bourgmestre CDH sortant d'Arlon, Vincent Magnus, fort d'une majorité de 12 sièges sur 29 avec sa liste Arlon 2030, dirigera cependant la commune avec la liste à tendance libérale MRMC et ses 6 sièges, et ce en lieu et place du PS. CDH et MR étaient en coalition depuis plusieurs mandatures à Arlon.

La liste à tendance socialiste Pour Vous, emmenée par le 1er échevin sortant André Perpète, a essuyé un revers en décrochant 4 sièges, soit un recul de 4 sièges. La liste MRMC était, elle, emmenée par la député régionale MR Carine Lecomte. Une liste sur laquelle on retrouvait, par ailleurs, l'ancien député provincial socialiste, Alain Deworme et qui est aussi élu. La meilleure progression à Arlon est celle d'Ecolo qui passe de 4 à 7 sièges. Les Verts resteront toutefois toujours dans la minorité.