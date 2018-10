Elections 2018 - Ath: le MR accepte d'entrer dans un collège avec le PS et Ecolo

(Belga) A Ath, on se dirige vers un collège composé de trois familles politiques à la suite des élections communales de dimanche. Le comité du MR s'est réuni mercredi soir pour discuter de la montée éventuelle dans la majorité. "Après analyses et débats, le MR fait le choix de la raison et accepte l'offre du PS et d'Ecolo d'entamer des négociations en vue de former une tripartite équilibrée tenant compte des programmes des 3 formations", indique le MR athois dans un communiqué.

La liste athoise du bourgmestre déchu, Marc Duvivier, serait alors renvoyée dans l'opposition. (Belga)