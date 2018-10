Elections 2018 - Ath: le MR accepte d'entrer dans un collège avec le PS et Ecolo

(Belga) A Ath, on se dirige vers un collège composé de trois familles politiques à la suite des élections communales de dimanche. Le comité du MR s'est réuni mercredi soir pour discuter de la montée éventuelle dans la majorité. "Après analyses et débats, Le MR fait le choix de la raison et accepte l'offre du PS et d'Ecolo d'entamer des négociations en vue de former une tripartite équilibrée tenant compte des programmes des 3 formations", indique le MR athois dans un communiqué.

La liste athoise du bourgmestre déchu, Marc Duvivier, serait alors renvoyée dans l'opposition. Battu par son ancien parti, le PS, qui l'a exclu avant les élections, Marc Duvivier avait tenté de s'allier avec les autres partis afin de renvoyer le PS dans l'opposition mais ses ennuis judiciaires, et le fait que la Région wallone a épinglé la ville d'Ath pour près de 500.000 euros de dépenses illégales dans les comptes 2017, n'ont pas arrangé les choses. "L'électeur s'est prononcé. Si la situation est complexe, l'arithmétique est simple. Une alliance de centre droit n'est pas possible. Les électeurs de droite et de centre-droit se sont dispersés au détriment du MR. Si les offres de dernières minutes paraissent alléchantes, elles sont dans les faits peu réalistes. La population a maintenant besoin d'être rassurée. Il est nécessaire d'avoir une majorité aussi large que possible pour refléter les résultats du scrutin et relever les défis à venir", indiquent les réformateurs. Dimanche, le PS de Bruno Lefebvre avait décroché 11 sièges, la Liste athoise de Marc Duvivier 10 sièges et le MR et Ecolo quatre sièges. La majorité sera donc élargie dans la cité des Géants. Le nouveau bourgmestre, Bruno Lefebvre (PS) avait été clair: "On fera de la politique autrement". Les maîtres mots étant l'éthique et la transparence. (Belga)