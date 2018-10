Elections 2018 - Chaumont-Gistoux: Ecolo confirme un accord avec le groupe ARC du bourgmestre Luc Decorte

(Belga) Dans un communiqué envoyé jeudi soir, le groupe Ecolo de Chaumont-Gistoux a confirmé avoir fait le choix de passer un accord avec le groupe Avenir et Rassemblement communal (ARC) du bourgmestre Luc Decorte. Dimanche soir, ARC a obtenu huit sièges, tout comme le groupe Villages: ces deux listes totalisent à elles seules 75% des voix des habitants de Chaumont-Gistoux. Ecolo, qui a progressé de 7%, a rencontré les représentants de ces deux groupes et a finalement choisi ARC. Le bourgmestre Luc Decorte restera donc en place, et trois de ses échevins seront Ecolos.

Ecolo Chaumont-Gistoux avait répété durant la campagne qu'il s'appuyait sur le bilan de ces six dernières années mais se rendait libre aux élections. Les Verts ont progressé de 6,64% et ont gagné un siège dimanche, alors qu'ARC et Villages ont obtenu huit sièges chacun. "Arc et Villages ne semblent pas avoir le souhait de trouver un accord de majorité qui serait le reflet des attentes de la population. Nous avons donc pris nos responsabilités (...). Nous avons pris le temps de la rencontre tant avec ARC qu'avec Villages au cours d'échanges francs et constructifs. ARC reste le premier parti à Chaumont-Gistoux et son chef de file, Luc Decorte, totalise un score personnel qui le plébiscite largement. En démocratie, nous devons aussi tenir compte de ce paramètre", indique la tête de liste Ecolo Philippe Descamps. Celui-ci confirme un accord de majorité passé entre ARC et Ecolo pour les six prochaines années. Ecolo sera représenté par trois échevins au sein du futur collège communal de Chaumont-Gistoux. (Belga)