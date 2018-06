Elections 2018 - Deux candidats bourgmestre affirmés et assumés sur la liste PS à Oupeye

(Belga) Serge Fillot, l'échevin délégué aux fonctions de bourgmestre et Mauro Lenzini, député régional et bourgmestre empêché, respectivement tête de liste et candidat qui poussera la liste PS, seront tous les deux candidats bourgmestre à Oupeye lors des prochaines élections. "Une formule qui a le don de dynamiser la liste. Un choix assumé par Mauro et moi-même", assure vendredi Serge Fillot.

Le bourgmestre faisant fonction se dit très satisfait du choix de l'USC "qui s'est prononcé à près de 90% pour (sa) candidature comme tête de liste, preuve qu'il n'y a aucune division ni lutte intestine". "Nos adversaires politiques nous attendaient au tournant et doivent désormais accuser le coup d'un PS uni qui n'a pas été secoué par les remous de l'affaire Publifin et qui défendra un bon bilan." Le Parti socialiste, fort de 12 sièges sur 27, est actuellement en coalition avec le cdH (6), le MR (6) et Ecolo (3) composant l'opposition. Les quatre partis traditionnels, ainsi que le PTB, le PP et Défi devraient se présenter en octobre prochain à l'électeur, qui devra désormais désigner non plus 27 mais 29 conseillers. "On visera un maximum de sièges grâce à un bilan qui repose sur des actions concrètes totalement assumées et sur une série de propositions comme la construction d'un bassin d'orage et de nouveaux égouts pour, par exemple, gérer des inondations récurrentes à Hermée", annonce M. Fillot. (Belga)